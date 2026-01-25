Il ciclocross di Hoogerheide ha visto ancora una volta protagonista Mathieu Van Der Poel, che ha conquistato la vittoria e consolidato la sua leadership nella Coppa del Mondo. Nonostante le difficoltà delle due forature a Maasmechelen, il campione olandese ha dimostrato grande determinazione, mantenendo un ritmo costante e vincendo anche questa tappa. La sua performance conferma il dominio nel circuito di ciclocross, un risultato che dura ormai da due stagioni.

Roma, 25 gennaio 2026 - La vittoria ieri a Maasmechelen nonostante ben due forature aveva apposto una prima ipoteca alla Coppa del Mondo di ciclocross, facendo addirittura ipotizzare per oggi, l'atto conclusivo di Hoogerheide, una gara al risparmio: invece Mathieu Van Der Poel fa, appunto, il Mathieu Van Der Poel, andando a vincere ancora, mettendo le mani sulla competizione principale del circuito e confermando così l'en plein non solo stagionale ma che nel fango dura addirittura da 2 anni. La gara. Rispetto a ieri, oggi l'olandese mette subito le cose in chiaro, andando a dominare fin dall'inizio e con un terzo giro praticamente da far vedere nelle scuole a chiunque volesse anche solo provare a fare una carriera del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclocross, immenso Van Der Poel: vittoria a Hoogerheide e della Coppa del Mondo

Ciclocross, a Hoogerheide l’ultima tappa della Coppa del Mondo. Van Der Poel vicino al trionfo finaleA Hoogerheide si disputa l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, in vista dei Mondiali di fine gennaio.

Ciclocross: Mathieu van der Poel si prende tappa e Coppa del Mondo a HoogerheideMathieu van der Poel si è aggiudicato la tappa di Hoogerheide e ha conquistato la Coppa del Mondo di ciclocross.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ciclocross, immenso Van Der Poel: vittoria a Hoogerheide e della Coppa del MondoL'olandese prosegue nel suo filotto di successi nel fango che dura da 2 anni. Ora testa al Mondiale di Hulst: Sono felice, mi godrò una settimana tranquilla ... sport.quotidiano.net

Van der Poel nella storia del ciclocross: è il più vincente di tutti i tempi ed è solo all’inizioEnnesima, straordinaria prova di forza assoluta da parte di Mathieu Van der Poel che ha conquistato il suo 12° successo stagionale in coppa del Mondo ... fanpage.it

Cronache Social. . Conduce: Felice Alborghetti Cosa racconta il CSI a Federico Buffa Per scoprirlo guardate attentamente la nuova puntata di Stadium TV, in onda dal 20 gennaio, dove l’immenso storyteller dello sport in Italia rivela e descrive alla sua manier - facebook.com facebook