Emanuele Ferruzzi, ciclista fiorentino della categoria Under 23, ha ottenuto una significativa vittoria alla Tre Giorni di Ginevra. Con la maglia della Tripetetolo Seanese di Lastra a Signa, Ferruzzi ha concluso il 2025 con due titoli italiani e tre regionali, confermando il suo talento. La sua affermazione a Ginevra apre il 2026 con un risultato importante nel circuito internazionale su pista.

Ginevra,25 gennaio 2026 - Con la nuova maglia della Tripetetolo Seanese di Lastra a Signa e nella categoria Under 23, il fiorentino Emanuele Ferruzzi protagonista su pista di un fantastico 2025 con due titoli italiani e tre regionali conquistati, ha debuttato nel nuovo anno con una splendida vittoria. La gara in Svizzera nella Tre Giorni di Ginevra dove Ferruzzi ha gareggiato in coppia con Timothy Andreoli Calcagni dimostrando di poter recitare un ruolo importante anche in questa stagione avendo doti e qualità per emergere. Una vittoria netta ottenuta dal tandem dopo un avvio nella Tre Giorni brillante con primo posto conquistato per poi difenderlo fino alla fine della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il fiorentino Ferruzzi vince la Tre Giorni di Ginevra

