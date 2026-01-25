Ci sono tre inchieste aperte da tre anni c’è chi vorrebbe fare qualcosa ma sembrano impantanati C’è questa volontà di spostare l’attenzione da parte dell’inchiesta vaticana | il sit-in di Pietro Orlandi

Il 24 gennaio, Pietro Orlandi ha nuovamente manifestato a Roma per ricordare Emanuela, scomparsa nel 1983. Nonostante le tre inchieste aperte da anni, i progressi sembrano rallentati e si avverte una certa impasse. Orlandi denuncia inoltre come l’attenzione mediatica e delle istituzioni sembri spostarsi, in modo da mantenere vivo il ricordo e proseguire le indagini. Un momento di testimonianza per una vicenda ancora irrisolta.

Come ogni anno anche ieri, 24 gennaio, Pietro Orlandi è sceso in piazza a Roma per ricordare sua sorella Emanuela, scomparsa nel 1983, nel giorno del suo compleanno. Il 14 gennaio, la cittadina vaticana avrebbe compiuto 58 anni di cui gli ultimi 43, avvolti in un oscuro mistero legato a scenari internazionali di ogni sorta. “Se siete qui è perché avete un forte senso di giustizia e non siete qui solo per Emanuela, questo incontro non è solo per lei ma per tutte le persone che vivono un’ingiustizia”, ha detto Orlandi alle persone radunatesi in Piazza Risorgimento sotto la pioggia. “Ci sono tre inchieste aperte da tre anni, c’è chi vorrebbe fare qualcosa ma sembrano impantanati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

