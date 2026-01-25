Questa settimana, le prestazioni delle squadre italiane in Champions League sono state deludenti. L’Atalanta, dopo un buon primo tempo, ha subito una sconfitta pesante contro l’Athletic Bilbao. Nel frattempo, si intensificano i confronti tra i calciatori dell’Inter, come Chivu, Dimarco e Pio Esposito, evidenziando tensioni interne che potrebbero influenzare il loro percorso europeo e il cammino in campionato.

Questa settimana la Champions League è stata un disastro per le nostre squadre. L’Atalanta ha perso male a Bergamo: dopo essere andata in vantaggio con Scamacca nel primo tempo, si è addormentata nel secondo e ha subito l’Athletic Bilbao, a segno tre volte. È caduta anche l’Inter, 1-3 a San Siro, però in maniera dignitosa contro l’Arsenal che in questo momento è la squadra più forte d’Europa. Ha pareggiato il Napoli in Danimarca, ma l’1-1 con il Copenhagen ha fatto male: dopo essere stato in vantaggio ha subito la rete dei danesi, che oltretutto erano in inferiorità numerica. Doveroso comunque concedere ai partenopei le attenuanti per i tanti infortuni che hanno dimezzato la rosa, costringendo i giocatori a un tour de force stressante e oltremodo faticoso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chivu, Dimarco, Pio Esposito: come nasce lo strappo dell’Inter

Inter Pisa LIVE 3-2: Scuffet miracoloso su Pio Esposito e DimarcoAlle ore 20:45, a San Siro, si svolge la partita tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata della Serie A 202526.

Ruggito dell'Inter a San Siro: Pisa rimontato da 0-2 a 6-2. Chivu in fuga. Pio Esposito sempre più idolo nerazzurroL'Inter si impone nel match di San Siro contro il Pisa, recuperando da uno svantaggio di 0-2 e chiudendo con un risultato di 6-2.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'Inter va sotto di due gol, ma poi si scatena e ne fa sei al Pisa; Inter-Pisa, le ufficiali: Esposito, Sucic e Zielinski titolari; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6; Pagelle Inter-Pisa: Pio Esposito ruba la scena, Sommer senza alibi. Moreo protagonista con due gol.

Le formazioni ufficiali di Inter-Pisa: Chivu lancia dal 1' Pio Esposito e schiera titolari pure Sucic, Zielinski e Luis HenriqueSERIE A - Le formazioni ufficiali di Inter-Pisa: Chivu lancia dal 1' Pio Esposito e schiera titolari pure Sucic, Zielinski, Carlos Augusto e Luis Henrique. eurosport.it

Inter-Pisa: le formazioni ufficiali. Lautaro, Pio Esposito o Thuram? Le scelte di Chivu e GilardinoInter-Pisa apre la 22a giornata di Serie A. Chivu opta per il turnover in vista della Champions: chi gioca tra Lautaro, Pio e Thuram. Le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it

Dopo il 2-0 del Pisa, Chivu è dovuto correre ai ripari e ha inserito Dimarco togliendo Luis Henrique. La mossa si è rilevata decisiva - facebook.com facebook

Inter, è un Dimarco diverso. Rigenerato da Chivu, è ancora più decisivo: “Livelli mai raggiunti” x.com