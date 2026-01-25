Chiodi arrugginiti e siringhe riutilizzate In alcune aree del Paese curarsi è diventato un azzardo mortale

In alcune zone del Paese, le condizioni di sicurezza sanitaria sono preoccupanti, con strumenti contaminati e materiali non sterilizzati. La presenza di chiodi arrugginiti e siringhe riutilizzate rappresenta un rischio reale per chi si prende cura della propria salute. È fondamentale promuovere pratiche igieniche adeguate e garantire un accesso sicuro ai servizi sanitari per tutelare la vita dei cittadini.

( a skanews) – Chiodi arrugginiti infilati nei muri, tubi di flebo usati e strumenti non sterilizzati. Nel sud del Pakistan, migliaia di cliniche non autorizzate continuano a operare nelle aree rurali, gestite da sedicenti medici senza alcuna qualifica ufficiale. Per molte comunità povere sono l’unico punto di accesso alle cure. Ma secondo le autorità sanitarie, questi falsi medici commettono errori gravi, peggiorando le condizioni dei pazienti e riversandoli poi negli ospedali pubblici. Le foto di Kate e William in Pakistan. Sulle orme di Lady D. guarda le foto Tra i medici che curano senza qualifica c’è Abdul Waheed: «Ho passato molto tempo in questo settore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Pakistan, la piaga dei falsi medici nelle cliniche rurali.

