chiesa e politica nuove sfide con la fondazione

La collaborazione tra Chiesa e politica rappresenta un tema di crescente attenzione nel contesto sociale attuale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ha organizzato quattro incontri dedicati a questi temi, offrendo un’opportunità di confronto e approfondimento. A partire da questa settimana, grandi ospiti saranno presenti a Cento per discutere delle sfide e delle opportunità che emergono dall’interazione tra questi ambiti.

Arrivano a Cento grandi ospiti per quattro nuovi incontri messi in programma dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Momenti di riflessione per approfondire temi di grande attualità: dalle complesse dinamiche dell’attualità italiana ed internazionale, all’immaginare quale potrà essere il ruolo della Chiesa all’interno di uno scenario mondiale instabile per concludere con una analisi sulla relazione genitori e figli, troppo spesso fragile e incapace di affrontare le nuove sfide che si presentano. Temi di grande rilevanza contemporanea, che caratterizzano le cronache quotidiane e che la Fondazione CaRiCe ha scelto di affrontare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

