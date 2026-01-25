Chiellini | Non possiamo comprare En-Nesyri trattativa chiusa Ma la Juve spera ancora

Il dirigente della Juventus ha confermato che la trattativa per En-Nesyri è conclusa, con l’accordo con il Fenerbahçe ormai definito. Tuttavia, la Juventus mantiene una certa speranza, poiché il giocatore desidera garanzie sul proprio futuro. La situazione rimane in evoluzione e il club continua a monitorare gli sviluppi, nel rispetto delle priorità stabilite.

"La trattativa per En-Nesyri è chiusa". Giorgio Chiellini ha tagliato corto sull'attaccante del Fenerbahce, spiegando il lavoro svolto in Turchia negli ultimi giorni dal ds Marco Ottolini, rientrato a Torino qualche ora prima del match Juve-Napoli. “Siamo andati a parlare col ragazzo - ha raccontato Chiellini -. Il giocatore ha mostrato delle perplessità sulla formula. Noi non possiamo comprarlo e quindi al momento per noi è una trattativa chiusa. Poi vedremo cosa succederà la prossima settimana”. Per En-Nesyri si sono mossi anche l'Everton e soprattutto il Siviglia, che al momento sembra il vero antagonista della Juve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

