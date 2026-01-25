Chiara Costanzo lo zio | La Federazione Italiana Sport Invernali boicotti le gare di sci a Crans-Montana

Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, invita la Federazione Italiana Sport Invernali a considerare un possibile boicottaggio delle gare di sci a Crans-Montana. L’appello nasce dal dolore per la tragica morte della sedicenne durante l’incendio e mira a sensibilizzare l’ente sportivo su questioni di sicurezza e rispetto. È un appello che invita a riflettere sulle condizioni degli eventi e sulla tutela degli atleti e partecipanti.

Lancia un appello Pietro Costanzo, zio di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nel rogo di Crans-Montana, ed è un appello «alla Federazione Italiana Sport Invernali siccome settimana prossima ci sono le gare di sci a Crans-Montana perché non presenti gli atleti». «Sarebbe una bella forma di protesta, di sdegno», ha detto intervistato dal TgR Lombardia, scettico sulla possibilità di ottenere giustizia: «fintanto che la sede processuale è nel Vallese ho dei seri dubbi». I valori di Chiara «Uno dei valori che contraddistinguevano Chiara - ha detto Pietro Costanzo - era il senso di correttezza, di giustizia.

