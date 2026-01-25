Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 gennaio 2026, di

2026. Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 25 gennaio

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaioEcco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 gennaio 2026, di

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 11 gennaioEcco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 gennaio 2026, di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chi vuol essere milionario: La scalata al milione di Corinne Video; Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Luigi: Gerry Scotti gli evita la figuraccia; Chi vuol essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 18 gennaio; Un concorrente del Ravennate è il nuovo campione di 'Chi vuol essere milionario': Luigi porta a casa 70mila euro.

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Luigi: l'intervento (decisivo) di Gerry Scotti e della moglieChi vuol essere milionario, chi ha vinto la settima puntata del 18 gennaio e quanto ha incassato: flop inatteso della concorrente favorita. libero.it

Chi vuol essere milionario, chi è il nuovo campione Andrea: il lavoro in serie A e la mossa (storica) di Gerry ScottiChi vuol essere milionario, chi vinta la sesta puntata e quanto ha incassato: serata storica con un concorrente ripescato per la prima volta. libero.it

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO richiedi ora i biglietti gratuiti per assistere dal vivo dagli studi di Cologno Monzese (Milano) all'email: [email protected] torna in TV il quiz televisione più popolare sia in Italia che all'estero! Torna "Chi vuol es - facebook.com facebook

Da Bagnara di Romagna a “Chi vuol essere milionario”: Luigi Gulmanelli vince 70 mila euro x.com