Chi era l' uomo uccido dall' Ice

Un episodio di estrema tensione si è verificato a Minneapolis, dove un uomo di 37 anni è stato gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco esploso da un agente dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement). La vicenda ha suscitato molte preoccupazioni e richieste di chiarimenti sulla dinamica degli eventi e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Ancora fortissime tensioni a Minneapolis, dove nel corso della giornata di ieri un uomo di 37 anni è rimasto ucciso dopo essere stato raggiunto da un proiettile sparato da uno degli agenti federali dell'ICE (Immigration and Customs Enforcement). La situazione, già incandescente, si è fatta ancora più agitata. A perdere la vita è stato il 37enne Alex Jeffrey Pretti, un cittadino statunitense e infermiere presso il reparto di terapia intensiva del Minneapolis Veterans Affairs Health Care System. Stando a quanto riferito sino ad ora, la tragedia è avvenuta nel corso di un'operazione federale di contrasto all'immigrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

