Chi era Daniel Caratti il 27enne morto nello schianto di un'auto a Niardo | arrestato il 26enne che guidava

Daniel Caratti, 27 anni, è deceduto il 23 gennaio a Niardo in seguito a un incidente stradale. Alla guida dell’auto coinvolta c’era un suo amico di 26 anni, successivamente arrestato per omicidio stradale e resistenza. L’accaduto ha suscitato attenzione sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità del conducente.

Daniel Caratti è morto venerdì 23 gennaio in un incidente stradale a Niardo (Brescia). Alla guida dell'auto c'era un suo amico 26enne, arrestato per omicidio stradale e resistenza. La vittima lavorava nell'azienda del padre del guidatore. E' stato arrestato nella notte con l'accusa di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale il 26enne di Sellero responsabile dell'incidente in cui, ieri sera a Niardo, è morto Daniel Caratti, 27enne di Cedegolo.

