Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva presso l’ospedale per veterani di Minneapolis, è stato tragicamente ucciso il 24 gennaio dalla Border Patrol durante un’operazione di controllo dell’immigrazione. La sua morte ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza e le circostanze di incidenti simili, in un contesto in cui Pretti non aveva alcuna arma, ma solo un cellulare.

Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva all’ospedale per veterani di Minneapolis, è stato ucciso sabato 24 gennaio dalla Border Patrol durante un’operazione di controllo dell’immigrazione. È la seconda vittima civile americana in meno di tre settimane nella città del Minnesota, dopo Renee Good, colpita il 7 gennaio da un agente ICE. I genitori di Alex, Michael e Susan Pretti, vivono in Colorado. Entrambi i nonni di Alex, sia materni che paterni, erano emigrati dal nord Italia negli Stati Uniti. La notizia della morte del figlio è arrivata attraverso un giornalista dell’Associated Press: a distanza di ore dall’accaduto, nessuna autorità federale li aveva ancora contattati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi era Alex Pretti, l’infermiere ucciso dall’ICE a Minneapolis: non aveva un’arma ma un cellulare

Minneapolis, chi era Alex Pretti: l’infermiere di 37 anni ucciso dall’IceAlex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiereAlex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a Minneapolis; Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis; Minneapolis, chi era Alex Pretti: l'infermiere di 37 anni ucciso dall'Ice; Alex Pretti, chi era l’infermiere del dipartimento dei veterani ucciso a Minneapolis.

L’infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna: chi era Alex Pretti ucciso dall’ICE a MinneapolisSi chiamava Alex Jeffrey Pretti l'uomo ucciso dagli agenti federali dell'ICE a Minneapolis nella serata di ieri. Il 37enne era infermiere, secondo quanto afferma il quotidiano Minnesota Star Tribune. fanpage.it

Alex Pretti, chi era il 37enne ucciso dagli agenti a MinneapolisGli scontri a Minneapolis (Foto AP/Abbie Parr) Il manifestante ucciso da un agente federale ... msn.com

Proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di un uomo. La vittima, Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Trump: "Gli agenti patrioti". Un testimone: "Era disarmato" #ANSA - facebook.com facebook

#StatiUniti "Alex #Pretti era disarmato, stava aiutando una donna", "l'hanno buttato a terra ed hanno iniziato a sparargli", è la dichiarazione giurata di un testimone oculare sulla morte dell'infermiere 37enne, ucciso da un agente #Ice a #Minneapolis. Lo riport x.com