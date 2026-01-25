Chi era Alex Pretti l’infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis | non aveva precedenti

Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva di cittadinanza americana. La sua morte, avvenuta a Minneapolis durante un intervento delle forze dell’Ice, ha suscitato attenzione pubblica. Pretti non aveva precedenti penali ed era conosciuto per il suo impegno nel settore sanitario. Questo profilo offre una panoramica sulla sua vita e sulle circostanze che hanno portato al tragico episodio.

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti l’uomo ucciso a Minneapolis, nel Minnesota, durante un intervento degli agenti federali dell’immigrazione (Ice). Aveva 37 anni, era cittadino americano e lavorava come infermiere nel reparto di terapia intensiva presso la Veterans Administration. A identificarlo è stato il Minnesota Star Tribune. Alex Jeffrey Pretti ucciso a Minneapolis Pretti, ha scritto il quotidiano, non aveva precedenti penali, ad eccezione di alcune multe per divieto di sosta, ed era in possesso di un regolare porto d’armi Pretti è morto dopo essere stato colpito al petto a bruciapelo. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiarita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Chi era Alex Pretti, ucciso da un agente dell'Ice a MinneapolisCittadino americano di 37 anni, era un infermiere del dipartimento dei veterani. Agenti dell'immigrazione lo hanno accerchiato e poi ucciso in strada: Era armato. Video documentano quello che è succ ... rainews.it

Chi era Alex Pretti? L’ultima vittima dell’ICE uccisa a Minneapolis: Trump l’ha già definito un terroristaAlex Jeffrey Pretti, infermiere di 37 anni, è stato ucciso dall’ICE a Minneapolis; Trump ha parlato di terrorista, mentre le proteste crescono. la7.it

