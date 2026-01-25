Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, è stato oggetto di accuse infondate. Il padre ha chiesto di fare luce sulla vicenda, sottolineando l’importanza di conoscere la verità. Entrambi i nonni, materni e paterni, sono emigrati dal nord Italia, indicando le radici profonde e il contesto familiare di Pretti. La situazione evidenzia la necessità di chiarimenti e di rispetto verso la memoria del giovane professionista.

DALLA NOSTRA INVIATA MINNEAPOLIS (STATI UNITI) - «Sì, sia i miei nonni materni e che i miei nonni paterni sono emigrati qui dal nord Italia», dice al Corriere Michael Pretti. E' il padre di Alex Pretti, l’infermiere ucciso a Minneapolis dalla Border Patrol, la polizia di confine che ora viene usata contro gli immigrati illegali nelle città americane ed è comandata da un altro erede di emigranti italiani, Greg Bovino. Michael e la moglie Susan vivono in Colorado, hanno avuto la notizia dell’uccisione del figlio trentasettenne da un giornalista dell’Associated Press. Sabato sera non avevano ancora ricevuto alcuna comunicazione sulla morte del figlio da nessuno del dipartimento della Sicurezza Interna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Chi era Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva. Il padre: «Su di lui bugie disgustose, fate uscire la verità»

Alex Pretti, 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva senza precedenti, ucciso a Minneapolis durante un intervento di soccorso.

Alex Pretti, 37 anni, infermiere senza precedenti penali, è stato recentemente vittima di un episodio violento a Minneapolis, nel Minnesota.

