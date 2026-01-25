chi era alex pretti il 37enne ucciso dagli agenti ice a minneapolis

Alex Pretti, 37 anni, è la persona uccisa dagli agenti ICE a Minneapolis sabato scorso. La sua morte è avvenuta nel contesto delle operazioni di controllo delle leggi sull’immigrazione condotte dall’amministrazione Trump, che hanno portato alla seconda vittima di colpi d’arma da fuoco in città in questo periodo. L’evento solleva questioni sulla gestione delle operazioni di immigrati e sulla sicurezza nelle operazioni di polizia federale.

Sabato, agenti federali dell’Ice hanno sparato e ucciso un uomo a Minneapolis, la seconda persona a essere uccisa a colpi d’arma da fuoco in città durante la repressione delle ll’immigrazione attuata dall’amministrazione Trump questo mese. Le autorità locali hanno identificato l’uomo come Alex Pretti, 37 anni, cittadino statunitense che viveva a Minneapolis e lavorava come infermiere. È morto colpito al petto, a bruciapelo. Si tratta della seconda vittima nella città del Minnesota, dopo la manifestante Renee Good, mentre nei giorni scorsi un altro cittadino era rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco dei federali, terzo episodio in un mese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Alex Pretti, chi era il 37enne ucciso dagli agenti a MinneapolisAlex Pretti, 37 anni, è stato identificato dai suoi genitori come la persona uccisa dagli agenti federali dell’immigrazione a Minneapolis.

Chi era Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis: non aveva precedentiAlex Pretti, 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva di cittadinanza americana.

Chi era Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva ucciso dall'ICE. Il padre: «Su mio figlio bugie disgustose, fate uscire la verità»Il padre del 37enne: «Sia i miei nonni materni che i miei nonni paterni sono emigrati qui dal nord Italia. Alex era un eroe» ... msn.com

L’infermiere 37enne intervenuto per soccorrere una donna: chi era Alex Pretti ucciso dall’ICE a MinneapolisSi chiamava Alex Jeffrey Pretti l'uomo ucciso dagli agenti federali dell'ICE a Minneapolis nella serata di ieri. Il 37enne era infermiere, secondo quanto afferma il quotidiano Minnesota Star Tribune. fanpage.it

#StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale #Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo Renée Good, il - facebook.com facebook

