Chi è Salvatore Carpitano il militare italiano morto in un incidente stradale negli Usa

Il maggiore Salvatore Carpitano, pilota istruttore di F-35 dell’Aeronautica militare italiana, è deceduto in un incidente stradale vicino alla base di Luke, in Arizona. Operava nel Rami e nel 156° Gruppo volo, lasciando un ricordo di professionalità e dedizione. La comunità militare e la famiglia piangono la perdita di un ufficiale stimato e rispettato.

