Chi è Salvatore Carpitano il militare italiano morto in un incidente stradale negli Usa

Il maggiore Salvatore Carpitano, pilota istruttore di F-35 dell’Aeronautica militare italiana, è deceduto in un incidente stradale vicino alla base di Luke, in Arizona. Operava nel Rami e nel 156° Gruppo volo, lasciando un ricordo di professionalità e dedizione. La comunità militare e la famiglia piangono la perdita di un ufficiale stimato e rispettato.

L’Aeronautica militare piange il maggiore Salvatore Carpitano, pilota istruttore di F-35, morto in un incidente stradale vicino alla base di Luke, in Arizona, dove operava nel Rami e nel 156° Gruppo volo. Accertamenti in corso sulla dinamica.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Morto Vince Zampella, co-creatore di Call of Duty: incidente stradale negli Usa Leggi anche: Raffaele Di Giorgio, chi era il paracadutista della Folgore morto in un incidente stradale a Roma La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Cordoglio del Ministro Crosetto per la scomparsa del Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano; Salvatore Carpitano: il militare italiano morto in un incidente stradale negli Usa; Tragedia negli Stati Uniti: muore il Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano; Cieli Blu per il Magg. CARPINATO, Aeronautica Militare. Dramma negli Usa, il militare italiano Salvatore Carpitano è morto. I dettagliIl Maggiore era un istruttore di piloti di F-35. Gli aggiornamenti sul drammatico incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto ... notizie.it Salvatore Carpitano: il militare italiano morto in un incidente stradale negli UsaLa tragica notizia è stata confermata anche dal ministro della Difesa Crosetto: il Maggiore, istruttore di piloti di F-35, ha perso la vita nei pressi della base di Luke, in Arizona, dove prestava ser ... today.it "Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Maggiore dell'Aeronautica Militare Salvatore Carpitano deceduto a seguito di un tragico incidente stradale nei pressi della Base aerea di Luke (Stati Uniti) dove prestava servizio in qualità di pilota istrutt - facebook.com facebook Ai familiari e ai cari del Maggiore Salvatore Carpitano, tragicamente scomparso ieri in un incidente nei pressi della Luke Air Base in Arizona, e all’Aeronautica Militare esprimo le mie più sentite condoglianze. @ItalyinUS e @ItalyinLA al lavoro per assistere la f x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.