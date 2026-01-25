Andrea Pezzi, ex compagno di Claudia Pandolfi, è un noto imprenditore e personaggio televisivo italiano. La sua relazione con l’attrice ha attirato l’attenzione dei media, specialmente dopo la separazione avvenuta poco dopo il matrimonio. Pezzi è riconosciuto per il suo percorso nel settore dei media e della comunicazione, contribuendo alla sua notorietà nel panorama italiano.

Claudia Pandolfi è uno dei volti più popolari del piccolo schermo grazie a ruolo di Alice Solari nella fiction “ Un medico in famiglia “. A novembre partecipa a una puntata di “ Serenate “, il programma musicale in onda su Rai2 condotto da Andrea Pezzi. Tra lei e il conduttore scatta un feeling inatteso, ma Claudia è fidanzata con il collega Massimiliano Virgili e nel giro di pochi mesi diventerà sua moglie. Claudia Pandolfi e Massimiliano Virgili si sposano nel 1999 con rito religioso. L’attrice è raggiante all’altare davanti ad amici e parenti. Nessuno può immaginare che la loro unione durerà solo il tempo del viaggio di nozze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagno di Claudia Pandolfi, Andrea Pezzi: “Ho lasciato mio marito, dopo un mese di matrimonio, per lui”

Leggi anche: Claudia Pandolfi e il matrimonio lampo con l’ex marito Massimiliano Virgili: “In testa avevo un altro”

Claudia Pandolfi: "Io e il mio compagno Marco viviamo in due case separate. È un lusso non da tutti"Claudia Pandolfi ha confermato, anche al settimanale F, di vivere con il suo compagno Marco De Angelis in due case separate.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Parla l’ex fidanzata di Zouahir, l’omicida di Abanoub: Tutto per una stupida foto scattata in terza elementa…; La Spezia, l'ex del ragazzo arrestato per l'omicidio di Aba: Eravamo molto amici da bimbi, ma non vado ai funerali: mi odiano tutti. Zouhair? Sente le voci; Chi è Caterina Licini, ex ballerina di Amici e nuova fidanzata di Cesare Cremonini; Martina Miliddi, chi è la nuova star di Affari Tuoi: le liti con Celentano, Checco Zalone e l’ex fidanzato famoso.

Valentino, chi è Giancarlo Giammetti: ex compagno, socio e amico fraterno dello stilistaInsieme come coppia per 12 anni, e per oltre 50 uniti da un'alleanza rara che ha saputo far diventare la casa di moda un simbolo di lusso assoluto. libero.it

Antonio Medugno, chi è l'ex concorrente del Grande Fratello coinvolto nello scandalo SignoriniIl modello napoletano, finito al centro del caso Signorini, partecipò al Grande Fratello Vip nell'edizione 2021/2022 ... ilgiornale.it

CLAUDIA PANDOLFI E IL SUO COMPAGNO VIVONO IN DUE CASE SEPARATE: ‘È UN LUSSO CHE NON TUTTI POSSONO... x.com

Claudia Pandolfi: «Io e il mio compagno Marco viviamo in due case diverse. Poi ritrovarsi è più bello» - facebook.com facebook