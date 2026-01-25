Chi è in testa alla ATP Race a metà Australian Open? Svetta un ritirato E se Musetti batte Fritz… Sinner e Alcaraz di rincorsa

A metà Australian Open, la classifica della ATP Race vede in testa un giocatore ritirato, Jakub Mensik, che non scenderà in campo contro Djokovic negli ottavi. Se Musetti supera Fritz, Sinner e Alcaraz continueranno a inseguire punti importanti. La competizione resta aperta, con le sfide in corso e l’attenzione rivolta ai possibili sorpassi nella corsa alle prime posizioni.

Jakub Mensik ha deciso di ritirarsi agli Australian Open a causa di un problema fisico e dunque non scenderà in campo per affrontare Novak Djokovic negli ottavi di finale del primo Slam della stagione. Il ceco si è chiamato fuori dalla lotta sul cemento di Melbourne e così il serbo si è automaticamente qualificato ai quarti di finale, dove attende il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz. Mensik resta comunque al comando della ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti dopo la disputa delle ultime ATP Finals e che conteggerà tutte le prestazioni nel corso dell’anno solare, determinando gli otto ammessi al torneo di fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Australian open: Alcaraz batte Paul e va ai quarti. Domani Sinner-Darderi nel derby. E Musetti contro FritzCarlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, superando Tommy Paul.

