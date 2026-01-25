A metà Australian Open, la classifica della ATP Race vede in testa un giocatore ritirato, Jakub Mensik, che non scenderà in campo contro Djokovic negli ottavi. Se Musetti supera Fritz, Sinner e Alcaraz continueranno a inseguire punti importanti. La competizione resta aperta, con le sfide in corso e l’attenzione rivolta ai possibili sorpassi nella corsa alle prime posizioni.

Jakub Mensik ha deciso di ritirarsi agli Australian Open a causa di un problema fisico e dunque non scenderà in campo per affrontare Novak Djokovic negli ottavi di finale del primo Slam della stagione. Il ceco si è chiamato fuori dalla lotta sul cemento di Melbourne e così il serbo si è automaticamente qualificato ai quarti di finale, dove attende il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Taylor Fritz. Mensik resta comunque al comando della ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti dopo la disputa delle ultime ATP Finals e che conteggerà tutte le prestazioni nel corso dell’anno solare, determinando gli otto ammessi al torneo di fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è in testa alla ATP Race a metà Australian Open? Svetta un ritirato. E se Musetti batte Fritz… Sinner e Alcaraz di rincorsa

Australian open: Alcaraz batte Paul e va ai quarti. Domani Sinner-Darderi nel derby. E Musetti contro FritzCarlos Alcaraz ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, superando Tommy Paul.

Leggi anche: Atp Finals, De Minaur batte Fritz a sorpresa e resta in corsa: Musetti avanti se batte Alcaraz

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve; Chi è Raniero Monaco di Lapio: dal Grande Fratello al set di A testa alta; Sabrina Ferilli chiude A Testa Alta, letteralmente: è un addio definitivo?; Come finisce A testa alta? La spiegazione del finale.

Grande Fratello 2025, chi ha guadagnato più follower: Anita in testa, Mattia sul podioL'edizione 2025 del Grande Fratello è durata meno di tre mesi (circa 80 giorni), quindi i concorrenti non hanno avuto lo stesso tempo di chi li ha preceduti per conquistare il pubblico di Canale 5. it.blastingnews.com

TOYOTA DOMINA, HYUNDAI TESTA Nel primo shakedown dell'anno il TOYOTA GAZOO Racing WRC ha imposto ancora il suo ritmo davanti ai piloti di M-Sport, mentre Hyundai Motorsport ha scelto di usare lo shake per condurre test - facebook.com facebook