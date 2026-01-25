Chi è il compagno misterioso di Gabriel Garko Matia Emme | Sto con lui da quattro anni non è dell’ambiente viviamo insieme e non si sa nulla

Gabriel Garko ha recentemente rivelato di essere in una relazione stabile da quattro anni con un uomo non appartenente al mondo dello spettacolo. La coppia vive insieme e, finora, ha mantenuto la propria privacy. La notizia rappresenta un passo importante per l’attore, che ha scelto di condividere pubblicamente il proprio stato civile senza enfasi o sensazionalismi.

Gabriel Garko oggi svela di avere un compagno e di essere felice: «Oggi sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente, viviamo insieme e non si sa nulla. Il successo non è facile, la gente da fuori vede l’oro che luccica, tu le sbarre». E quella prigione l’ha fatto stare male: «Ho passato un periodo in cui non sapevo chi fossi, ho sofferto di attacchi di panico. Mi sono accettato, la mia famiglia e gli amici sapevano, ho dovuto reprimere tutto. Mi sono sentito dire: “Non sei stato onesto, ci hai preso in giro”. No, ho preso in giro solo me. Sono andato in terapia». Il vero spartiacque della sua vita resta il coming out del 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

