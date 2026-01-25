Chi andrà denunciato scontro a distanza Sempio-Cassese | versioni opposte

Si apre uno scontro tra Sempio e Cassese riguardo alle Sit – sommarie informazioni testimoniali – di Andrea Sempio, a un anno dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Le versioni dei due soggetti si contrappongono, offrendo interpretazioni diverse di un episodio cruciale nel procedimento. Questo confronto evidenzia le divergenze di prospettiva legate a uno dei momenti chiave dell’indagine.

Due versioni opposte, due verità sullo stesso episodio ossia delle ormai famose Sit - Sommarie informazioni testimoniali - di Andrea Sempio un anno dopo il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. In collegamento con Quarto Grado l'ex colonnello dei carabinieri che si occupò a suo tempo delle indagini, Gennaro Cassese, smentisce quanto raccontato dall'amico di Marco Poggi - indagato oggi per omicidio in concorso con Alberto Stasi o con altri - sullo scontrino del parcheggio consegnato ai carabinieri. Sempio ha sempre riferito che quando fu ascoltato durante le Sit si allontanò due volte dalla caserma, la seconda per recuperare quel ticket del parcheggio che aveva conservato e che proverebbe che era stato a Vigevano la mattina del delitto.

