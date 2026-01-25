Il 25 gennaio 2026, alle ore 19:30, torna su Nove e Discovery+ “Che Tempo Che Fa”. La trasmissione, condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, proporrà un appuntamento in diretta tra ospiti internazionali di Hollywood e protagonisti italiani. Un momento di confronto e approfondimento che unisce cultura, attualità e intrattenimento, offrendo agli spettatori un nuovo spazio di informazione e dialogo.

Domenica 25 gennaio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: in esclusiva Noah Wyle, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale “ The Pitt ”, di cui è anche produttore, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max. Claudio Regeni, Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, a cui è dedicato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DI DOMENICA 25 GENNAIO TRA HOLLYWOOD E ITALIA

Gli ospiti di Domenica in, Verissimo e Che tempo che fa di domenica 25 gennaio 2026

