Chappell Roan sarà tra gli artisti premiati ai Resonator Awards 2026, che si terranno il 27 gennaio presso i Chaplin Studios di Los Angeles, durante la Grammy Week. La cerimonia vedrà la partecipazione di artisti come Chaka Khan, St Vincent, Amy Allen e Hair, e rappresenta un’importante occasione di riconoscimento nel panorama musicale internazionale.

Con Chaka Khan, St Vincent, Amy Allen e Hair ci sarà anche Chappell Roan tra gli artisti che saranno premiati ai Resonator Awards: la cerimonia si terrà il 27 gennaio 2026 presso i Chaplin Studios di Los Angeles nel corso della Grammy Week, che si concluderà il 1 febbraio. A presentare l’evento ci sarà Fred Armisen ospiterà l’evento ed insieme alla voce di Pink Pony Club riceverà l ‘Harmonizer Award, che sarà presentato da Nancy Wilson degli Heart. Roger Davies manager musicale di Cher, Sade, Tina Turner, Janet Jackson e Pink riceverà il Transformer Award per il suo lavoro a sostegno degli artisti e per essere stato una voce a favore di un cambiamento positivo nel settore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan sarà tra gli artisti premiati ai Resonator Awards 2026

