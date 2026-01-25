Chang, uno dei grandi del tennis degli anni '80 e '90, ricorda come tra rivali si mantenesse sempre un certo rispetto, anche se la rivalità era intensa. Oggi, con Sinner e Alcaraz protagonisti, l’allenatore Tien sottolinea come Learner, il giovane talento, impari rapidamente. La storia e le nuove generazioni mostrano che il rispetto e l’apprendimento sono elementi fondamentali per il successo nel mondo del tennis.

Nel 1996, di questi giorni, proprio all’Australian Open, si arrese in finale a Boris Becker che conquistò l’ultimo Slam in carriera. Michael Chang, “Michelino”, statunitense di origini taiwanesi che nel 1989, in finale contro Stefan Edberg, vinse il Roland Garros diventando a 17 anni e 3 mesi il più giovane vincitore Slam di sempre, non ha mai abbandonato il tennis. Dopo anni accanto a Kei Nishikori, ora ha una nuova missione: portare Learner Tien, un altro giovane statunitense di origini asiatiche come lui, ai massimi livelli. Il coach sta facendo un grande lavoro con il suo allievo mancino che, dopo aver conquistato le Next Gen Atp Finals, come Sinner e Alcaraz, ieri ha centrato gli ottavi a Melbourne, dove sfiderà Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chang: "Ai miei tempi tra rivali non ci si rivolgeva la parola, poi Federer e Nadal..."

Giorgina Siviero, la signora della moda di Torino: «Ai miei tempi si parlava di bellezza. Poi la moda è diventata schizofrenica, è stata dopata e usata in modo improprio. Oggi siamo all'inizio di una rivoluzione… che chissà dove ci porterà»Giorgina Siviero, nota imprenditrice torinese e fondatrice della boutique San Carlo, con oltre 50 anni di esperienza nel settore moda, condivide la sua riflessione sui cambiamenti del mondo fashion.

Djokovic racconta la sua verità su Federer e Nadal: cosa è successo tra i Big-ThreeNovak Djokovic condivide la sua prospettiva sui rapporti con Roger Federer e Rafael Nadal, analizzando gli aspetti più autentici delle sue relazioni con i Big Three del tennis.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Chang: Ai miei tempi tra rivali non ci si rivolgeva la parola, poi Federer e Nadal...Uno degli eroi del tennis anni 80-90 oggi allena Tien: Sinner e Alcaraz fenomeni, ma Learner impara in fretta. In campo non avevo qualcosa che spiccasse, per vincere dovevo ragionare. Così sono diven ... msn.com

Adoro gli animali esotici e le mie due scimmie ragno, Fulang Chang e Caimito de Guayabal, sono sempre con me. Mentre dipingo una si arrampica sulla mia spalla e tira i miei capelli, l’altra si siede in grembo e cerca di rubarmi il pennello. Sono vivaci e comb - facebook.com facebook