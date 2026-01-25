Cervaro giovane tenta di bloccare i ladri del bancomat | auto distrutta

A Cervaro, un giovane ha tentato di bloccare i ladri che avevano appena assaltato un bancomat. Nel tentativo di fermarli, ha speronato la loro auto con la propria, causando la distruzione del veicolo. L’intervento, seppur coraggioso, ha portato a danni significativi alla sua auto, evidenziando i rischi di azioni rischiose in situazioni di crimine.

Dopo l'esplosione del bancomat, il cittadino ha speronato la vettura dei malviventi: la banca lo ringrazia per il coraggio e il senso civico Ha provato a fermare i malviventi in fuga dopo l'assalto al bancomat, speronando la loro auto con la propria vettura. Un gesto di coraggio che gli è costato caro: la sua automobile è andata completamente distrutta. È accaduto nella notte a Cervaro, durante l'assalto alla filiale della Banca Popolare del Cassinate in Piazza Casaburi. Dopo aver fatto esplodere il bancomat con una carica esplosiva, i banditi si sono dati alla fuga, lanciando chiodi sull'asfalto per rallentare l'inseguimento dei carabinieri.

