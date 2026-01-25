Cerbaie assediate dai carabinieri Blitz a raffica arresti e sequestri

Nelle Cerbaie, area naturalistica tra Pisa e Firenze, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di vasta portata durata due settimane. Con l’impiego di reparti speciali, sono stati effettuati numerosi arresti e sequestri, mirati a contrastare lo spaccio di droga. L’intervento ha rafforzato l’attenzione sulla sicurezza del territorio e sulla tutela ambientale, evidenziando l’impegno delle autorità locali e nazionali in questa zona strategica.

Un pressing ad alto impatto, andato avanti per due settimane, quello dell'Arma che ha schierato anche i reparti speciali per dare un giro di vite allo spaccio di droga nelle Cerbaie, l'area naturalistica che si snoda fra le province di Pisa e Firenze, a ridosso dei Comuni di Castelfranco e Santa Croce. Nel corso dei servizi straordinari disposti dal comando provinciale di Firenze sono stati impiegati circa 300 militari. Fra questi anche i carabinieri dei Cacciatori "Puglia", professionisti che operano nelle situazioni più estreme, dal contrasto alla criminalità organizzata alla caccia ai latitanti.

