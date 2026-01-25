C' era una volta in America in 4K UHD | il capolavoro di Sergio Leone come non l' avete mai visto prima

Grazie a Eagle e alla collana 4Kult, il cult di Sergio Leone è arrivato finalmente in 4K UHD, sia con la versione cinematografica che quella estesa. E c'è il doppiaggio originale. Pochi film erano così attesi all'approdo in 4K UHD come C'era una volta in America, capolavoro assoluto di Sergio Leone, vero e proprio cult per valanghe di cinefili. Il film reso indimenticabile anche da un Robert De Niro al top e dalle eccezionali musiche di Ennio Morricone, finora era uscito con varie edizioni blu-ray, un ginepraio tra versioni cinematografiche, versioni estese, doppiaggi originali o discussi ridoppiaggi, qualità altalenante e via dicendo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

