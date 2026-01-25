Nel 2025, a Pisa sono stati chiusi 18 bar, segnando la perdita di spazi di socializzazione importanti per i quartieri. Questi locali rappresentavano punti di riferimento per la comunità, contribuendo alla vita urbana e alla coesione cittadina. La chiusura di questi presidi di quartiere rischia di indebolire il tessuto sociale della città, riducendo le occasioni di incontro e di scambio tra i residenti.

Pisa, 25 gennaio 2026 – “Una volta il bar era il luogo di aggregazione del paese, quello spazio vivo e riconoscibile che animava i quartieri. Oggi fatichiamo a tenere le serrande aperte, ma se moriamo noi, muore il quartiere”. Luca Vanni ha la mente ancora ai tempi in cui al bar la colazione si faceva in piedi al bancone. Lui, che oggi insieme alla famiglia regge il bar-pasticceria-pizzeria “Romano e figli”, aperto nel 1961 in via Fiorentina a Riglione, è uno di quelli che il bar ce l’ha nel dna, al punto da ammettere senza giri di parole che “il bar è la mia vita e la mia storia”. Ha ben presenti gli anni in cui la domenica dopo la messa si compravano le paste e il pomeriggio i ragazzi facevano merenda prima della partita o di andare a uno dei due cinema di Riglione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’era una volta il bar. Nel 2025 chiusi 18 locali a Pisa: “Così perdiamo i presidi di quartiere. E la città muore”

