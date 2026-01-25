Centrodestra con Bellotti | Impegno per Comacchio

Oltre 160 persone hanno partecipato ieri, a Palazzo Bellini, all'apertura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le elezioni del sindaco di Comacchio, che propone come candidato della coalizione di centrodestra l'avvocato Samuele Bellotti. Sul palco anche l'onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera dei Deputati del partito di Giorgia Meloni, il senatore Alberto Balboni, Tiziana Gelli, coordinatrice di FdI a Comacchio, e il capogruppo consiliare Bruno Calderoni. "L'impegno di FdI sarà massimo a fianco di Samuele Bellotti per portare Comacchio fuori dall'isolamento – ha dichiarato Balboni – in cui l'attuale amministrazione ha portato la città".

