Meta ha rimosso un video di Barbero sul referendum sulla giustizia, citando la presenza di informazioni false o fuorvianti. In particolare, si evidenzia una precisazione sulla procedura di nomina dei membri del CSM, dove Barbero avrebbe attribuito al Governo un ruolo che invece spetta al Parlamento, secondo le disposizioni normative. La rimozione solleva questioni sulla gestione delle informazioni e sulla corretta comunicazione di temi complessi come la riforma della giustizia.

Nello specifico, Barbero avrebbe fatto qualche imprecisione tecnica, affermando che con la riforma il "Governo" continuerebbe a scegliere una parte dei membri del CSM, mentre tecnicamente è il Parlamento a votare gli elenchi da cui attingere. il video è stato sottoposto a verifica perché considerato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Censurato da Meta il VIDEO di Barbero sul "no" al referendum sulla giustizia, piattaforma: "Informazioni false o fuorvianti"

Oscurato il video di Alessandro Barbero in cui spiega le ragioni del "no" al referendum: "Informazioni false o fuorvianti"Il video di Alessandro Barbero che illustra le ragioni del

Referendum sulla giustizia, il video di Barbero limitato da Meta: cosa è successo e perchéMeta ha limitato la visibilità di un video di Alessandro Barbero sul referendum sulla riforma della giustizia, classificandolo come “informazione falsa”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Meta censura Barbero ma per i politici niente fact checking: ecco il privilegio che in pochi conoscono; Referendum, Meta oscura il video di Barbero. La replica dello storico: I fatti parlano da sé; Meta oscura il video in cui Barbero spiega perché voterà No al referendum, l'opposizione insorge; Meta limita le bufale di Barbero sul referendum.

Ma davvero Barbero è stato censurato da Meta (Facebook e Instagram) come racconta Il Fatto? Macché fascismo contro i sostenitori del No, la verità è un’altra. E c ...Secondo Marco Travaglio e il suo giornale Alessandro Barbero sarebbe stato censurato da Meta, che avrebbe oscurato il suo video sul No al referendum. Ma è davvero così o è un'altra scusa per gridare a ... mowmag.com

Censura social a Barbero sul referendum, il governo cosa intende fare?: l’interrogazione a Meloni. Ecco perché le regole di Meta non valgono per i politiciMeta può oscurare Barbero ma non i politici: la denuncia del PD e il paradosso delle regole di fact checking sui social ... ilfattoquotidiano.it

CENSURA OCCIDENTALE Gravissimo che Meta abbia censurato il video di un esempio dell'impegno civile come Il professore Barbero sulle ragione del "No" sul referendum sulla Riforma della Giustizia. Questo è il nuovo corso della democrazia che ha regist - facebook.com facebook

Meta #censura il video di #Barbero (quando il fact-checking sulle dichiarazioni dei politici). L’unica é ripubblicarlo e farlo girare, perché - comunque la si pensi - non si può silenziare il dibattito e zittire voci libere. Ps: per la cronaca, anch’io #votoNO x.com