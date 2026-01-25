C’è posta per te pagelle del 24 gennaio | il grave errore di Maria De Filippi 3 Alessandra Amoroso arriva tardi 7

Nella puntata del 24 gennaio di C’è posta per te, sono emersi alcuni momenti significativi, tra cui il grave errore di Maria De Filippi e il ritardo di Alessandra Amoroso. Più di un ospite ha interrotto l’ordinario svolgimento della serata, creando attenzione e discussioni tra il pubblico. Ecco le pagelle e i principali fatti che hanno caratterizzato la prima serata di quel weekend.

Ben più di un famosissimo ospite ha calciato, nella prima serata di sabato 24 gennaio, lo studio di C’è posta per te. Per questa nuova puntata dello show che, ormai da anni, è tra i più seguiti della televisione italiana, Maria De Filippi ha chiamato in soccorso la cantante Alessandra Amoroso e il cast della fiction turca La forza di una donna. Ai lati della grande busta blu, come sempre, persone arrivate da tutta Italia a raccontare la propria storia e sperare, grazie all’aiuto di Maria, in un lieto fine. La signora Maria è la vera star. Voto: 9. A portare la signora Maria a C’è posta per te, in questa storia che fa iniziare la serata con un sorriso, sono i tre figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

