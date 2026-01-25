C’è posta per te il miracolo di Maria | perché dopo 25 anni l’Italia è ancora incollata alla busta?

C’è posta per te, il celebre programma di Maria De Filippi, ha conquistato il pubblico italiano per oltre 25 anni, diventando un appuntamento fisso nella televisione del paese. La sua formula semplice e coinvolgente ha saputo creare un senso di vicinanza e attesa tra gli spettatori, rendendo ogni puntata un momento di condivisione collettiva. Ma quale è il motivo di questa costante popolarità?

Più che un programma, un rito collettivo: ecco come lo show di Canale 5 (in onda dal lontano 12 Gennaio 2000), continua a dominare gli ascolti con numeri da capogiro. Parlare di "successo" per C'è posta per te rischia di essere riduttivo. Siamo davanti a un vero e proprio fenomeno di costume che, da un quarto di secolo, non accenna a sbiadire. I numeri della puntata di ieri parlano chiaro e lasciano poco spazio alle interpretazioni: 4.005.000 spettatori sono rimasti letteralmente incollati allo schermo, blindando la leadership assoluta del sabato sera.

