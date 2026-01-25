CdS – la Roma dice no a più di 8 offerte!

Il Consiglio di Sorveglianza della Roma ha confermato il proprio orientamento, respingendo più di otto offerte per Niccolò Pisilli. La società continuerà a seguire un percorso di valorizzazione del giovane talento, sostenendo la strada intrapresa con il tecnico Gian Piero Gasperini. La decisione riflette l’impegno della Roma nel preservare e sviluppare i propri giocatori chiave, mantenendo un approccio equilibrato e strategico per il futuro.

2026-01-24 20:42:00 Arrivano conferme dal CdS: La Roma e Gian Piero Gasperini si coccolano Niccolò Pisilli. Protagonista con la doppietta contro lo Stoccarda, il giovane centrocampista è ormai diventato un elemento molto importante per la squadra giallorossa. Il tecnico e il club hanno apprezzato l’umiltà e la disponibilità del calciatore, che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa. Nelle ultime settimane la società di Trigoria ha rifiutato tutte le proposte arrivate da Cagliari, Sassuolo, Genoa, Torino, Verona. In particolare, c’è stato il pressing del Genoa di Daniele De Rossi, e anche dall’estero, dove Pisilli è sempre stato stimato, sono arrivate nuove richieste di informazioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

