La gestione delle indagini sulla tragedia di Crans Montana evidenzia molte criticità nella procura, tra cauzioni, autopsie negate e controlli trascurati. Mentre la magistratura svizzera si distingue in ambito finanziario, sembra mostrarsi impreparata di fronte a un evento di questa portata, sollevando dubbi sulla sua efficacia e sulle lacune operative che emergono nel corso delle indagini.

"Non si può capire cosa sta accadendo intorno alla tragedia di Crans Montana se non partiamo da una certezza: la magistratura svizzera sarà brava a occuparsi di finanza ma davanti a un crimine simile è del tutto inadeguata. Abbiamo assistito a scelte che in Italia sarebbero state impensabili". Non ha mezzi termini Vinicio Nardo, l'avvocato dei familiari di Chiara Costanzo, morta nel rogo del Le Constellation, nel raccontare l'incredulità dei difensori delle vittime italiane davanti alla gestione del caso da parte della magistratura elvetica. Una gestione di cui la libertà su cauzione concessa ai coniugi Moretti è solo l'ultimo capitolo, e - dal punto di vista legale - forse nemmeno il più grave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cauzione, autopsie negate e controlli trascurati: tutte le lacune della Procura

"Mancate perquisizioni, esclusione delle parti civili, lacune". Le "incomprensibili" violazioni procedurali della procura di Sion sul rogo di Crans-MontanaL'indagine sul rogo di Crans-Montana ha evidenziato diverse criticità procedurali, tra cui mancanti perquisizioni, esclusione delle parti civili e lacune investigative.

Crans-Montana, tutte le lacune dell'inchiesta: le accuse dalla SvizzeraL'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana del Capodanno, che ha causato la morte di 40 giovani, ha suscitato numerose contestazioni.

