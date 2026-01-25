Catanzaro-Sampdoria 0-0 pagelle | difesa solida attacco spuntato e cambi in negativo

Catanzaro-Sampdoria si conclude con un pareggio a reti inviolate, lasciando invariata la posizione di entrambe le squadre in classifica. La partita ha evidenziato una difesa solida, mentre l'attacco ha mostrato alcune difficoltà. Le scelte di formazione e i cambi hanno influenzato l’andamento del match, senza comunque modificare significativamente la situazione di classifica, ancora molto compatta e complessa per le squadre coinvolte.

Catanzaro-Sampdoria termina 0-0 allo stadio Ceravolo. Un punticino che non risolve i problemi della formazione guidata da Gregucci e Foti, che rimane in piena zona rossa, in una parte bassa della classifica sempre più congestionata, con sei squadre racchiuse in un solo punto. Partita sostanzialmente equilibrata, prima occasione all'11' su sviluppi di angolo, con Pigliacelli che si supera su un colpo di testa di Abildgaard e poi salva anche sul tap-in di Viti. Nella ripresa esce subito Viti per un problema fisico, gran parata di Martinelli su Pittarello, traversa di Cissé e ancora un grande intervento del portiere blucerchiato su Liberali.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivoRisultato finale: Catanzaro-Sampdoria 0-0 CATANZARO Pigliacelli 7 - Risorsa preziosa per la costruzione dal basso, valore aggiunto fra i pali: salva il. tuttomercatoweb.com

Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finaleSi è chiusa senza emozioni né brividi la sfida tra Catanzaro e Sampdoria. 0-0 il risultato finale che non aiuta nessuna delle due compagini. tuttomercatoweb.com

