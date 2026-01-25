Nella 23ª giornata di campionato, Catania e Salernitana ottengono vittorie che consolidano la loro posizione in classifica, mentre la Casertana subisce una sconfitta. Con questi risultati, la corsa alla promozione si riduce a tre squadre, mantenendo inalterate le distanze in vetta. Un turno che conferma l’equilibrio e l’incertezza della parte alta della classifica, senza modificare le gerarchie finora stabilite.

Tempo di lettura: 2 minuti Poteva essere sulla carta un turno favorevole al Benevento per tentare un piccolo allungo il vetta, ma la 23esima giornata ha lasciato tutto invariato nelle zone altissime della classifica. Dopo il 3-2 dei sanniti ieri al Siracusa (LEGGI QUI), oggi il Catania ha superato 2-0 il Cosenza in un ‘Massimino’ traboccante di entusiasmo davanti ad oltre 17mila spettatori. Gli etnei sono andati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Jimenez trovando il raddoppio nella ripresa ad un quarto d’ora dalla fine con il neo entrato Lunetta. Stesso punteggio anche per la Salernitana al “Viviani” di Potenza contro un Sorrento troppo timido per mettere paura ad una compagine granata sul pezzo e capace di portarsi in vantaggio al 40? con Villa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Catania e Salernitana non sbagliano, cade la Casertana: la promozione ormai è un affare a tre

Leggi anche: Il Cittadella non si ferma più. Cade il Catania: Benevento e Salernitana, occasione per la vetta

La Casertana cade a Potenza: finisce 2-0La Casertana si arrende a Potenza con il risultato di 2-0, perdendo la terza posizione in classifica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: 23° giornata di Serie C, big match tra Catania e Cosenza: Benevento in casa contro il Siracusa; Serie C, girone C: il Catania non molla mai. Vince il Potenza, Salernitana da sola al 3° posto. Audace corsara, riscatto Foggia e Trapani; Catania, contest per la mediana: Awa, Di Noia e Meazzi i candidati; Strega, il caso Trapani suggerisce di rimettersi avanti al Catania. Un paio di giorni di riposo per Pierozzi, forse disponibile già con il Siracusa.

Serie C, 23ª giornata: trema l'Ascoli ma vince. Ok Catania e Salernitana, notte fonda per la Pro PatriaNella serata di venerdì, con i primi due match giocati, ha preso il via la 23ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà. tuttomercatoweb.com

I rossazzurri hanno regolato il Cosenza che all'andata aveva aperto una minicrisi e suscitato molte perplessità: Toscano ha trovato la quadraI rossazzurri hanno regolato il Cosenza che all'andata aveva aperto una minicrisi e suscitato molte perplessità: Toscano ha trovato la quadra ... lasicilia.it

Novantacinque gol in Serie C, sfida aperta a Benevento e Catania: la Salernitana rilancia - facebook.com facebook

. @seriecofficial | Catania su Cargnelutti del Crotone. Salernitana interesse per Anthony Iannarilli dell’Avellino. L’Union Brescia ha presentato una nuova offerta per Patierno x.com