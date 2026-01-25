Cassino presunte molestie tra corsisti | caos e intervento dei Carabinieri al Campus Folcara

Venerdì al Campus Folcara di Cassino si sono verificati momenti di tensione a causa di segnalazioni di comportamenti molesti da parte di un corsista del TFA per aspiranti docenti di sostegno. L'intervento dei Carabinieri ha portato all'identificazione dell’individuo coinvolto, contribuendo a chiarire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i presenti. La vicenda ha suscitato attenzione tra studenti e staff, sottolineando l'importanza di un ambiente rispettoso e protetto.

Segnalazioni da parte di diverse corsiste durante le lezioni: l’Università segue il caso, in attesa di eventuali denunce formali Secondo quanto ricostruito, la situazione sarebbe degenerata al punto che l’uomo si sarebbe rifugiato all’interno dei servizi igienici per sottrarsi alla reazione di alcune corsiste, evitando così possibili contatti fisici. L’episodio ha generato forte preoccupazione tra i presenti. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una chiamata al 112 da parte di una delle donne presenti, apparsa visibilmente scossa. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Cassino, che hanno accompagnato il corsista in un’area riservata per procedere all’identificazione e agli accertamenti di rito.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Cassino, presunte molestie tra corsisti: caos e intervento dei Carabinieri al Campus FolcaraVenerdì al Campus Folcara di Cassino si è verificato un episodio che ha coinvolto un corsista del X Ciclo del TFA per aspiranti docenti di sostegno.

