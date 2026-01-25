Caso Tommy Robinson Tajani | Salvini vede chi vuole ma quella persona è incompatibile con i miei valori

Il caso di Tommy Robinson, ospitato al ministero da Matteo Salvini, ha suscitato reazioni diverse. Antonio Tajani ha dichiarato che il leader della Lega si confronta con chi desidera, ma ha precisato che Robinson rappresenta una figura incompatibile con i propri valori. La vicenda evidenzia le tensioni sulle scelte politiche e sui criteri di accoglienza, sottolineando le differenze di vedute tra le autorità italiane e le figure coinvolte.

Tommy Robinson, l’esponente dell’estrema destra britannica ospitato al ministero da Matteo Salvini «è incompatibile con i miei valori. Io non lo incontro». Lo ha detto il ministro degli esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a Milano per un evento del suo partito al Teatro Manzoni. « Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro », ha concluso. Le polemiche. Il leader leghista ha incontrato il suprematista inglese al ministero. E la stretta di mano, diffusa su X da Robinson stesso, ha scatenato critiche e polemiche. «La nostra Costituzione é fieramente antifascista -aveva dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd -: lo ricordo al ministro Salvini, che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un personaggio neonazista inglese che va contro a tutti i principi democratici contenuti nella Carta e che va ben oltre il razzismo anticostituzionale» L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

