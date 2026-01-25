Caso frontalieri Altre tasse in Canton Ticino

Nel Canton Ticino, recenti modifiche fiscali interessano i frontalieri, in particolare quelli dei nuovi Comuni. Da ora, questi lavoratori sono soggetti a un'imposta alla fonte pari al 100%. Questa misura rappresenta un cambiamento significativo nel quadro fiscale locale, con potenziali ripercussioni sui redditi e sulla gestione fiscale dei lavoratori frontalieri. È importante comprendere le implicazioni di questa normativa per chi lavora nella regione e abita in Svizzera.

Il Canton Ticino alza il tiro e impone ai cosiddetti "vecchi frontalieri dei nuovi Comuni" di pagare una imposta alla fonte del cento per cento. Tassa dovuta da chi opta per il Decreto Omnibus. Ma vediamo di fare chiarezza, aiutandoci con quel che ha comunicato il sindacato ticinese Ocst, quello più rappresentativo del canton Ticino. "Da gennaio 2026 – scrivono sul loro sito i sindacalisti di Ocst - l'ufficio imposte alla fonte del Ticino ha comunicato che i frontalieri dei nuovi Comuni di confine che opteranno per il meccanismo del Decreto Omnibus (tassazione in Italia con imposta sostitutiva pari al 25% dell'imposta alla fonte pagata in Svizzera) dovranno essere tassati in Ticino al 100% (quindi secondo le tabelle A, B, C e H), e non più all'80% come nuovi frontalieri".

