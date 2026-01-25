A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il tradizionale corso mascherato di Carnevale è stato rinviato. La festa, che ogni anno riunisce la comunità in un momento di allegria, si svolgerà in una data successiva. Le autorità e gli organizzatori stanno monitorando la situazione per comunicare al più presto le nuove disposizioni, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti.

Uno scherzo di Carnevale non gradito quello che ha voluto fare Giove Pluvio facendo annullare il primo corso mascherato in programma per oggi. I bambini pronti ad invadere Piazza della Resistenza dovranno aspettare il primo febbraio per dare sfogo a tutta la loro voglia di divertimento. I corsi mascherati, oltre a quello del primo febbraio appunto, saranno ripetuti l’8 e il 15 febbraio sempre con inizio alle ore 14 e fino alle ore 17. Quest’anno saranno otto i carri che sfileranno lungo il percorso di Piazza della Resistenza e su quattro dei quali sarà possibile far salire i bambini mentre gli altri saranno solo per intrattenimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale. Festa rinviata per maltempo

