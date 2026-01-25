Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, battendo Tommy Paul. Con questa vittoria, il tennista spagnolo si conferma tra i migliori del torneo e si avvicina alla fase finale. Questa giornata rappresenta un passaggio importante nella competizione, consolidando la sua presenza tra i migliori atleti in gara.

C’è il nome del primo giocatore che, in questa seconda domenica degli Australian Open, va tra i migliori otto agli Australian Open 2026. Non è nemmeno difficile indovinarlo: Carlos Alcaraz batte per 7-6(6) 6-4 7-5 Tommy Paul e va ai quarti di finale per il terzo anno consecutivo. Lo spagnolo, comunque, ha vita meno facile rispetto al confronto del Roland Garros contro l’americano, che rimane attaccato in tutti i parziali e non solo nelle due ore e 38 di match. La partenza è da brividi per Alcaraz, che perde all’istante la battuta a 15 contro un Paul che non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale e, anzi, conferma di avere uno stato di forma molto valido. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz s’impone su Tommy Paul, è ai quarti degli Australian Open

LIVE Australian Open: Alcaraz piega Paul in tre set ed è ai quarti. In campo GauffSegui in diretta gli Australian Open: Alcaraz supera Paul in tre set e si qualifica per i quarti di finale.

Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di MedvedevNella giornata dedicata ai match di terzo turno degli Australian Open 2026, si sono definiti gli incontri degli ottavi di finale nel tabellone maschile.

