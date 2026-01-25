Carlos Alcaraz carico | Vincere in tre set mi sta dando tanta fiducia

Carlos Alcaraz prosegue con successo agli Australian Open, raggiungendo i quarti di finale per la terza volta consecutiva senza perdere set. Lo spagnolo ha dichiarato di sentirsi più fiducioso dopo aver vinto in tre set, rafforzando la propria posizione nel torneo. La sua costanza e determinazione sono elementi chiave nel percorso verso le fasi conclusive dell’importante torneo australiano.

Carlos Alcaraz continua nel percorso netto agli Australian Open. Lo spagnolo, senza perdere set, ha infatti eguagliato il suo miglior risultato nella terra dei canguri, approdando ai quarti di finale per la terza edizione consecutiva del torneo. Dopo le eliminazioni subite nel 2025 da Novak Djokovic e nel 2024 da Alexander Zverev, il numero uno del mondo si è imposto con autorità su Tommy Paul, battuto per la sesta volta in otto precedenti, la quinta consecutiva, con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5 dopo 2 ore e 38 minuti di gioco. Un successo tutt’altro che scontato, maturato al termine di una partita intensa e combattuta, diversa se paragonata all’ultimo confronto diretto tra i due, andato in scena al Roland Garros nel 2025, quando Alcaraz aveva imposto la sua legge sullo score di 6-0 6-1 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

Carlos Alcaraz: "La coscia non mi ha condizionato. Sinner mette tanta pressione con il servizio. Davis? Andrò a Bologna"

