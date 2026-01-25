Carlos Alcaraz, arrivato ai quarti di finale degli Australian Open senza perdere set, si prepara alla sfida contro Alex de Minaur. Tuttavia, ha avvertito Jannik Sinner che potrebbe risentire della fatica nelle ultime fasi del torneo. La competizione prosegue con attenzione, mentre i principali favoriti continuano a dimostrare solidità e determinazione in un torneo ancora aperto.

Carlos Alcaraz si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open senza lasciare set per strada e viaggia così spedito verso la sfida contro il padrone di casa Alex de Minaur, capace di regolare il temutissimo kazako Alexander Bublik. Il numero 1 del mondo ha faticato nel primo set contro lo statunitense Tommy Paul ed è stato costretto a disputare il tie-break, poi ha ingranato e nelle due frazioni successive ha sempre trovato il break risolutore per spuntarla contro il numero 19 del tabellone con il punteggio di 7-6(8), 6-4, 7-5. Il 22enne sta inseguendo l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares, ma non mancheranno le insidie nel corso della seconda settimana prima di un possibile atto conclusivo contro Jannik Sinner, come già successo negli ultimi tre Slam disputati e alle ATP Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz avverte Sinner: “Forse potrebbe un po’ risentirne verso la fine della settimana”

Carlos Alcaraz studia il piano verso Sinner: allenamenti e data del trasferimento in Corea. Poi gli altri tornei…Carlos Alcaraz si prepara alla nuova stagione con allenamenti a El Palmar, dove resterà fino al 4 gennaio.

Carlos Alcaraz apre una partita di calcio a 5: il boato a Murcia e il cammino verso SinnerCarlos Alcaraz, campione di tennis, si cimenta ora nel calcio a 5, dando vita a un evento speciale a Murcia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'abbraccio di Alcaraz per Sinner dopo il ritiro in finale a Cincinnati

Argomenti discussi: Quanti punti può guadagnare (o perdere) Jannik Sinner agli Australian Open? La proiezione turno per turno; Alcaraz fatica, poi batte Hanfmann in 3 set e dedica il successo alla Spagna ferita; Australian Open, Musetti: Lavoro per raggiungere Sinner e Alcaraz senza perdere il mio essere artista; AusOpen, è sempre Sinner contro Alcaraz: Così si perde un po' di attratività.

Sinner, Roddick lancia l’allarme sul tabellone: Ha un enigma da risolvere. Wilander lo snobba: Alcaraz è il più importanteSinner, Roddick lancia l’allarme sul tabellone: Mpetshi Perricard è un enigma pericoloso. Wilander lo snobba: Alcaraz è il più importante ... sport.virgilio.it

Alcaraz rompe il silenzio sulla rottura con Ferrero: la verità di Carlos e il messaggio a SinnerFinalmente Alcaraz esce allo scoperto e racconta la sua verità sull'addio allo storico allenatore Ferrero. Poi lancia la sfida a Sinner per l'Australian Open. sport.virgilio.it

Prima della partita degli ottavi di finale con Tommy Paul, Carlos Alcaraz è stato obbligato dalla giudice di sedia a togliere un braccialetto, vietato nelle prove del Grande Slam: https://fanpa.ge/e3c5x - facebook.com facebook

#Tennis #AO26 Carlos #Alcaraz prosegue la sua corsa a Melbourne. Lo spagnolo, numero uno del ranking mondiale, conquista l'accesso ai quarti battendo lo statunitense Tommy #Paul. 7-6(6), 6-4, 7-5 il punteggio in quasi tre ore di gioco Foto Ansa x.com