Dopo il ritrovamento dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sono tolti la vita a Anguillara Sabazia, emergono nuovi dettagli sulle conseguenze di questo grave evento. La famiglia e le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sulle azioni successive al tragico gesto, cercando di comprendere le circostanze di questa perdita. Un episodio che ha profondamente colpito la comunità e riaperto il dibattito su temi di salute mentale e supporto familiare.

"Una tragedia nella tragedia". La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha definito così la morte dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, che si sarebbero tolti la vita alle porte di Anguillara Sabazia, nella loro abitazione. Stefania Toruzllo si è detta sconvolta e ha parlato di "terribili sorprese di continuo". Il suo avvocato, Carlo Mastropaolo, ha anche aggiunto: "Siamo attoniti per quello che è successo, questa storia sembra riservare di continuo terribili sorprese". I due coniugi si sarebbero suicidati, impiccandosi a una trave del portico del giardino nella loro casa, che dista meno di due chilometri da quella di Federica e Claudio, ora rinchiuso nel carcere di Civitavecchia e accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Carlomagno, la rivelazione sui genitori suicidi: cosa hanno fatto dopo il ritrovamento del corpo

Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno morti suicidi "dopo dolore e pressione mediatica", avv. Miroli: "Sui social inviti a uccidersi"Dopo il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, emergono dettagli sulla tragica vicenda dei genitori di Carlomagno, morti suicidi a causa di pressioni mediatiche.

“Perché lo hanno fatto”. Genitori Carlomagno trovati morti, parla l’esperta dopo la tragediaL’Italia si confronta con un nuovo capitolo nella tragica vicenda dei genitori Carlomagno, trovati morti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Federica Torzullo uccisa da Carlomagno con un complice? Il soggetto non identificato in auto con l'assassino e le incongruenze dell'interrogatorio; Federica Torzullo, la criminologa: Perché i suoceri hanno scelto di impiccarsi | Libero Quotidiano.it; Come è andata davvero. Omicidio Federica Torzullo, la rivelazione di Roberta Bruzzone; Come è andata davvero Omicidio Federica Torzullo la rivelazione di Roberta Bruzzone.

Anguillara, cosa sappiamo del suicidio dei genitori di Carlomagno: il punto sulle indaginiMaria Messenio, un passato da agente di polizia, quel giorno si dimette anche da assessore alla Sicurezza di Anguillara, scrive un messaggio di scuse alla famiglia di Federica Torzullo. Ad un ... tg.la7.it

Come è andata davvero. Omicidio Federica Torzullo, la rivelazione di Roberta BruzzoneRestano molti dubbi sul femminicidio di Federica Torzullo, nonostante la confessione del marito Claudio Carlomagno. A sollevarli è la criminologa e psicologa ... thesocialpost.it

Il caso dell'omicidio di Anguillara Sabazia di fatto si arricchisce ormai ogni giorno di dettagli inquietanti. L'ultima sconcertante rivelazione di #Carlomagno, smentita a tempo record dalle telecamere - facebook.com facebook

Il caso dell'omicidio di Anguillara Sabazia di fatto si arricchisce ormai ogni giorno di dettagli inquietanti. L'ultima sconcertante rivelazione di #Carlomagno, smentita a tempo record dalle telecamere x.com