Carabinieri fermano tre uomini in auto | a bordo una pistola con colpo in canna e un bottino

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno fermato e arrestato tre uomini di 20, 34 e 35 anni, già noti alle forze dell’ordine. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di una pistola con colpo in canna e di un bottino. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità sul territorio, garantendo maggiore sicurezza alla comunità locale.

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati fermati intorno alle due in viale J.F. Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta, mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio. Durante il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: I carabinieri fermano un’auto sospetta: dentro trovata una pistola scacciacani Leggi anche: Con la pistola nei supermercati, con il coltello in banca: tre rapine in una settimana, bottino da 2.500 euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Carabinieri fermano tre uomini in auto: a bordo una pistola con colpo in canna e un bottino; Servizi di controllo dei Carabinieri: tre uomini e una donna fermati con droga scappano nei campi di Marzalengo. Un arrestato; Blitz al campo nomadi, trovate e sequestrate auto senza assicurazione; Sequestrati dai Carabinieri 400 chili di marijuana: tre arresti. Napoli, in auto a Fuorigrotta con una pistola pronta a sparare: tre arrestiI carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, Emanuele Luigi Guarino, Domenico Ronga, ... msn.com Fuorigrotta, fermato nella notte un presunto commando armato: pistola con matricola abrasa in autoControllo dei carabinieri del Nucleo operativo Napoli-Bagnoli in viale Kennedy: arrestati tre uomini tra i 20 e i 35 anni. L’arma era pronta a sparare, sequestrati anche contanti e oggetti da taglio. cronachedellacampania.it I Carabinieri fermano un pregiudicato di 23 anni: ora la pistola sarà analizzata per verificare eventuali collegamenti con altri reati - facebook.com facebook Non si fermano i controlli dei Carabinieri a Roma: nelle aree della Stazione Termini e nell’adiacente quartiere Esquilino, in poche ore hanno arrestato 2 soggetti per furto ai danni di turisti e ne hanno denunciati altri 4. Nel corso dell’attività sono state svolte anc x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.