Capolinea a Milano spostato | Ci sono aspetti positivi

Lo spostamento del capolinea della tratta Milano-Mortara da Porta Genova a Rogoredo comporta alcune criticità, ma anche aspetti positivi. Questa modifica permette una migliore distribuzione delle risorse e potenzialmente un miglioramento dei tempi di servizio. È importante considerare entrambi gli aspetti per valutare l’impatto complessivo sulla mobilità locale e sull’efficienza del servizio ferroviario.

Ci sono criticità, ma anche aspetti positivi nello spostamento del capolinea della tratta Milano-Mortara dallo scalo di Porta Genova a Rogoredo. E qualche suggerimento. È tutto compreso nello studio messo a punto dall’associazione dei pendolari MiMoAl dopo poco più di un mese dal cambiamento. "Tra le voci positive fugurano la connessione con la lunga percorrenza e i collegamenti regionali e in sud Milano – commenta il presidente Franco Aggio (nella foto) – ma anche l’introduzione di due nuove corse, una alle 5.03 da Mortara e una alle 5.56 da Rogoredo, entrambe molto apprezzate, il mantenimento delle 48 corse complessive tra lunedì e venerdì e delle settimanali passate dal 317 a 320". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lavori alla rete metropolitana, spostato il capolinea Amts da piazza della BorsaA partire dall’11 dicembre 2025 e fino al 31 maggio 2026, il capolinea degli autobus Amts di Piazza della Borsa sarà spostato a causa dei lavori di ampliamento della rete metropolitana svolti da FCE.

