Capitale europea della cultura tocca a Fano

Fano si affaccia con decisione nel panorama culturale europeo, riconquistando il suo ruolo di protagonista. Dopo anni di attese e di riconoscimenti, la città si propone come capitale della cultura, portando avanti un percorso di valorizzazione delle proprie tradizioni e innovazioni. È il momento di superare le parole, per affermare con concretezza il proprio spazio nel cuore dell’Europa culturale.

Basta con le ’cortesie per gli ospiti’. Al tavolo della cultura, ora Fano reclama un posto a capotavola. Con il dessert. Sindaco Serfilippi ha risposto all’invito del sindaco di Pesaro Biancani, che suggerisce di creare una rete culturale attorno alla scoperta della Basilica di Vitruvio? "Ringrazio il sindaco di Pesaro Andrea Biancani per l’invito a costruire una rete culturale attorno alla scoperta della Basilica di Vitruvio. È un riconoscimento importante. Ma proprio perché parliamo di un ritrovamento fuori scala, va chiarito un punto: il perno di questa rete non può che essere Fano, dove la scoperta è avvenuta e dove si gioca la partita vera della ricerca, della tutela e della valorizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Capitale europea della cultura, tocca a Fano" Ue, grande successo per l’Opening della finlandese Oulu Capitale europea della culturaL'Opening Festival di Oulu2026 ha segnato l'inizio ufficiale dell'anno di celebrazioni come Capitale europea della cultura. Capitale europea della cultura, il "giallo" della firma: la Regione lascia sola Viterbo?A un mese dall'annuncio della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033, resta incerto il sostegno della Regione Lazio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Capitale europea della cultura 2026: una città finlandese; Oulu, capitale europea di cultura e natura; La Giunta approva l’avvio del percorso per Piacenza Capitale Europea della Cultura; Gorizia porta a Roma l’eredità di Capitale Europea della Cultura 2025. Gorizia porta a Roma l’eredità di Capitale Europea della Cultura 2025Milano, 24 gen. (askanews) – Roma è pronta ad accogliere Gorizia che, insieme alla ... msn.com Capitale europea della cultura, tocca a FanoAltolà del sindaco Serfilippi al collega pesarese Biancani: Sostenga la nostra candidatura. Vogliamo un impegno nero su bianco ... ilrestodelcarlino.it Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 protagonista a “Mi prendo il mondo” x.com A Motor Bike Expo, un grande evento internazionale che portammo in Fiera quando ero Sindaco della città - la vocazione naturale di Verona è appunto quella di essere una moderna capitale europea. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.