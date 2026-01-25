L'analisi di Canfora evidenzia come le parole di Donald Trump e il comportamento della sua ICE richiamino atteggiamenti autoritari e retoriche mitizzate, simili a quelli dei regimi storici del passato. La critica si concentra sulla percezione di un'eccessiva autosufficienza e sulla sfiducia nel diritto internazionale, elementi che, secondo l'autore, richiamano modelli di leadership autoritaria e ideologie totalitarie.

“La valutazione sprezzante del diritto internazionale di Donald Trump e quella assunzione orgogliosa della propria persona come misura del mondo e della morale è tipicamente hitleriana, proprio sembrano prelievi testuali da discorsi del Führer “. Così Luciano Canfora, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, in onda il sabato su Nove. “Quanto alla milizia – ha proseguito il professore emerito di filologia greca e latina presso l’unità di Bari riferendosi all’Ice – penso che la milizia volontaria del Duce aveva la stessa funzione, l’esercito personale del capo del governo, la milizia volontaria che noi in Italia abbiamo sopportato per molti anni, parallela rispetto alle forze armate, rispetto agli altri corpi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Canfora sul Nove: “Donald Trump parla come Hitler e la sua Ice ricorda la milizia volontaria del Duce”

