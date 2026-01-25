A marzo, il primo ministro canadese Mark Carney effettuerà una visita ufficiale in Australia, come annunciato dal premier Anthony Albanese. L'incontro si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, offrendo l'opportunità di approfondire temi di interesse comune. La visita si svolgerà nel rispetto delle consuetudini diplomatiche, favorendo il dialogo e la collaborazione tra Canada e Australia.

“My friend Mark Carney will visit Australia with an address to the parliament in March,” Albanese said in remarks on Australian Broadcasting Corp television. “I agree with him,” Albanese said, referring to the speech that drew criticism from U.S. President Donald Trump. Carney’s visit to Australia will come after the two allies in October deepened their relationship, signing an agreement to promote and strengthen cooperation and trade on critical minerals. “Il mio amico Mark Carney visiterà l’Australia con un discorso al parlamento a marzo”, ha detto Albanese in un intervento alla televisione Australian Broadcasting Corp. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Canada’s Carney to visit Australia in March

Two Canadian members of parliament end Taiwan trip ahead of Carney’s China visitDue membri del Parlamento canadese hanno deciso di interrompere anticipatamente il loro viaggio a Taiwan, in vista della visita del Primo Ministro Mark Carney in Cina.

Leggi anche: Zelensky in Canada incontra Carney

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Canada loosens tariffs on Chinese EVs

Argomenti discussi: Carney vede Xi e lancia una nuova partnership strategica con Pechino; A Davos la frattura tra Canada e Usa diventa realtà; Carney scalda il cuore di Canada e Ue: Uniamoci, o i grandi ci sbraneranno; Il discorso diventato virale del premier canadese, Mark Carney: Le potenze medie devono agire insieme perché, se non sei al tavolo, sei nel menù.

Canada's Carney to visit Australia in MarchSYDNEY, Jan 25 (Reuters) - Canadian Prime Minister Mark Carney will visit Australia in March, Prime Minister Anthony Albanese said on Sunday, as he backed a speech by his Canadian counterpart decrying ... msn.com

Canada’s Mark Carney to visit Australia in MarchMr Carney will give an address at the Australian Parliament. Read more at straitstimes.com. Read more at straitstimes.com. straitstimes.com

Il #Canada, giustamente fa accordi commerciali con chi gli pare, giusto o sbagliato, decide #Carney. E #Trump non gradisce e impose dazi del 100% alle merci dal Canada verso gli USA Il 75% dell'export canadese va verso gli USA A maggior ragione, il Can x.com

Scontro Usa-Canada a Davos, Trump revoca l'invito al Board of peace a Carney. Il premier canadese: "Il Canada non esiste grazie agli Usa e può dimostrare come la diversità possa essere un punto di forza". #ANSA facebook