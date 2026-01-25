Campaccio 2026 oggi | orari programma tv streaming C’è Nadia Battocletti

Oggi, domenica 25 gennaio, si svolge il Campaccio 2026, una delle principali gare di corsa campestre a livello internazionale. Evento di rilievo del World Cross Country Tour, offre orari, programma, info su trasmissioni TV e streaming. Tra i protagonisti, anche Nadia Battocletti, atleta di rilievo nel panorama nazionale e internazionale. La manifestazione si conferma un appuntamento di grande interesse per appassionati e atleti.

Oggi domenica 25 gennaio va in scena il Campaccio 2026, tradizionale Classica di corsa campestre e tappa di prestigio del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante della specialità). Si preannuncia grande spettacolo sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), per quello che è un tradizionale appuntamento dell’Epifania e che per l’occasione è stato posticipato di quasi tre settimane a causa dei Mondiali negli USA. Appuntamento con la gara maschile alle ore 11.25 sulla distanza dei dieci chilometri, mentre le donne si cimenteranno sui 6 km a partire dalle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campaccio 2026 oggi: orari, programma, tv, streaming. C’è Nadia Battocletti Dove vedere in tv Nadia Battocletti al Campaccio 2026: orario, programma, streamingScopri dove seguire in tv e in streaming Nadia Battocletti al Campaccio 2026. Dove vedere in tv Nadia Battocletti, BOclassic 2025: orario, programma, streamingPer seguire Nadia Battocletti alla BOclassic 2025, la corsa di San Silvestro a Bolzano, è possibile consultare la programmazione televisiva e le piattaforme di streaming ufficiali. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Dove vedere in tv Nadia Battocletti al Campaccio 2026: orario, programma, streaming; Campaccio 2026 oggi: orari, programma, tv, streaming. C’è Nadia Battocletti; La settimana del Campaccio 2026: Battocletti per un altro bis e tanto Burundi; Battocletti nel Campaccio Cross Country per confermare il successo dell'anno scorso. Dove vedere in tv Nadia Battocletti al Campaccio 2026: orario, programma, streamingNadia Battocletti è indubbiamente la donna copertina del 69° Campaccio Cross Country, che si terrà domenica 25 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano). oasport.it Campaccio 2026: iscritti, orario e diretta tvSAN GIORGIO SU LEGNANO – A due giorni dal Campaccio, quest’anno spostato dalla tradizionale data del 6 gennaio a domenica 25, vediamo un po’ chi saranno i principali protagonisti del principale cross ... msn.com Appuntamento quest'oggi, dalle 9.00 alle 17.00 alla palestra della scuola primaria di via Campaccio. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.