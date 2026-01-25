Calenda ospite al convegno di Forza Italia in memoria di Berlusconi | Al referendum voteremo sì

Durante il convegno di Forza Italia al teatro Manzoni di Milano, in occasione del 32esimo anniversario dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha dichiarato che voteranno sì al prossimo referendum. L’evento ha visto la partecipazione di molti sostenitori del partito, riuniti per ricordare la figura di Berlusconi e il suo ruolo nella storia politica italiana.

A Milano, il leader di Azione Carlo Calenda è accolto dagli applausi del popolo di Forza Italia che si è riunito al teatro Manzoni per celebrare il 32esimo anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi. Una stima ricambiata dal leader di Azione che, insieme a tutti i presenti, alza il cartello marchiato Forza Italia con su scritto: “Due carriere per una giustizia forte, al referendum vota sì”. Ad accoglierlo è il deputato forzista Stefano Benigni: “È la seconda volta in pochi mesi che Calenda viene a un nostro convegno, forse ci ha preso gusto”. Calenda siede in prima fila, a poche sedie di distanza da Fedele Confalonieri, Paolo Berlusconi, Marta Fascina oltre al segretario di Forza Italia Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Forza Italia al Manzoni nel segno di Berlusconi, Moratti apre a Calenda: "Possibile accordo per candidato a Milano"Forza Italia si prepara alle elezioni comunali di Milano, con un incontro al Teatro Manzoni in occasione dell’anniversario dell’ingresso in politica di Silvio Berlusconi.

